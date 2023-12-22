"В "Олимпийской ребячке" заезды временно приостановлены", — говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что все другие детские загородные центры Тюменской области работают в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что организованная группа детей ехала поездом Тюмень-Адлер из оздоровительного лагеря "Олимпийская ребячка". В пути умерла 12-летняя девочка. Еще 86 детей с симптомами ОРВИ госпитализированы в Саратовскую областную инфекционную клиническую больницу. У 16 детей диагностирован грипп А, еще у 70 — острая респираторная инфекция. Состояние 7 детей оценивается как средней степени тяжести, 79 — легкой степени тяжести.

38 детей и 11 взрослых сопровождающих здоровы, они размещены в провизорном отделении.

В Олимпийской ребячке" проводится эпидемиологическое расследование. По данным представителя учреждения, дети уезжали из лагеря здоровыми.