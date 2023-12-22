"Чтобы его (курорт Шерегеш — ИФ) полностью обеспечить, наши специалисты сделали вывод, что надо подключиться к линии, которая идёт с Саяно-Шушенской ГЭС, пятисотка (ЛЭП 500 кВ — ИФ). (Нужно — ИФ) именно к пятисотке подключаться, чтобы обеспечить Шерегеш полностью на все годы электричеством. Подключение к пятисотке, обеспечение через пятисотку — это обеспечение электроэнергией нашего Шерегеша", — сказал губернатор.

Ранее директор филиала "Россети Сибирь" — "Кузбассэнерго РЭС" Иван Клеймёнов оценивал потребность развития инфраструктуры Шерегеша в Кемеровской области в 200 МВт мощности дополнительно. Как уточнили "Интерфаксу" в компании в пятницу, данная оценка сохраняет актуальность. Ранее, наряду с вариантом прокладки линий от ЛЭП 500 кВ от Саяно-Шушенской ГЭС, рассматривался также вариант подключения к Южно-Кузбасской ГРЭС (входит в группу "Мечел").

Говоря о газификации Шерегеша, губернатор отметил, что пока "Газпром" будет тянуть к курорту магистральный трубопровод, в Шерегеше будет построена локальная сеть, куда будут завозить сжиженный газ и "новые объекты пока будут за счёт сжиженного газа отапливаться".

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин в начале октября поручил ПАО "Газпром", кабинету министров страны и правительству Кемеровской области рассмотреть возможность завершения газификации всех имеющихся ТОР и ОЭЗ в Кузбассе, а также спортивно-туристического комплекса Шерегеш в срок до 2025 года.

В свою очередь, зампред правительства Кузбасса — министр промышленности и торговли Леонид Старосвет в ходе эфира в одной из соцсетей в ноябре отметил, что в настоящее время идет разработка ТЭО для строительства магистрального газопровода протяженностью 200 км для газоснабжения курорта Шерегеш, газопровод "пройдет по гористой местности". Кемеровская область также рассчитывает газифицировать за счёт этого газопровода населенные пункты в южной части региона.

Пока Шерегеш работает, главным образом, как горнолыжный курорт: располагает 26 горнолыжными трассами общей протяженностью около 56 км, 20 подъёмниками, 93 гостиницами, 79 кафе и ресторанами, 30 пунктами проката, 15 автомобильными стоянками. К 2024 году в Кузбассе планируется создать особую экономическую зону туристско-рекреационного типа на территории Шерегеша и Междуреченска.