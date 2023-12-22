"Новогоднюю программу подготовили учреждения культуры, парки, объекты туристического показа, а также горные курорты. Кроме этого, в сквере на улице Навагинской будет работать выставка-ярмарка мастеров прикладного искусства. На площади Флага, у главной елки города, пройдут выступления творческих коллективов и тематические программы. На площади Южного мола 24 декабря откроется резиденция Деда Мороза", — говорится в сообщении.

В дни новогодних праздников в парке "Ривьера" и его филиалах в Адлерском и Лазаревском районах будут организованы праздничные концерты, мастер-классы, интерактивные программы.

"Более 300 открытых и билетных мероприятий пройдет в новогодние и рождественские каникулы для жителей и гостей нашего города разного возраста. Также в праздничные дни поздравим ребят из реабилитационных центров Сочи, детей из малообеспеченных и многодетных семей, семей мобилизованных и добровольцев. По инициативе главы города для них подготовлены подарки, в том числе в рамках ежегодной новогодней акции "Игрушка от волшебника", — цитирует пресс-служба заместителя главы Сочи Елену Канюк.

По ее словам, в Зимнем театре пройдут спектакли для детей и взрослых. В Зале органной и камерной музыки состоятся новогодние и рождественские концерты.

Концерты, театральные постановки, кинопоказы и тематические программы запланированы в крупнейших районных учреждениях культуры.

Также тематические активности для посетителей подготовили объекты Сочинского национального парка и Кавказского биосферного заповедника, в частности, парки "Дендрарий" и "Южные культуры".