"К месту происшествия немедленно была привлечена водолазно-поисковая группа Госслужбы надзора за маломерными судами и спасению на водах. В ходе оценки оперативных условий было установлено, что шесть человек, в том числе три члена экипажа и три пассажира, оказались в опасной ситуации в результате повреждения нижней части катера и попадания воды в корпус", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, все шестеро пострадавших спасены в результате спасательной операции, проведенной водолазно-поисковым отрядом МЧС совместно с сотрудниками Департамента полицией на водном транспорте МВД.