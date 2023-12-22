"Открывает эту череду в субботу представление "У моря Лукоморья", рассчитанное, прежде всего, на старших дошкольников, а также младших и средних школьников. Ребят и их родителей ждут загадки и конкурсы от самой "нянюшки всея Руси", пушкинской Арины Родионовны и её приятеля Кота Учёного, игры с дедом Морозом и Снегурочкой", — рассказали в музее.

Больше праздничных событий развернётся в музее в первые посленовогодние дни, пояснили в "Михайловском". Так, с 2 по 8 января здесь можно будет побывать на различных тематических мастер-классах и музейных занятиях, концертах.

"Поистине бесценным музыкальным подарком для туристов и пушкиногорцев станет концерт заслуженного артиста России, лауреата международного конкурса имени П.И. Чайковского, пианиста Владимира Мищука. Вход на выступление музыканта с мировым именем для публики будет бесплатным", — подчеркнули в заповеднике.

Также для гостей "Михайловского подготовлены фольклорные программы "Сказки пушкинской поры" и "...Рады мы проказам матушки зимы!". Последнюю в музее проводят с участием музейного фольклорного коллектива "Пушкинская деревня". Силами этого небольшого творческого коллектива, участниками которого являются не только музейщики, но и местные жители, были реконструированы десятки народных песен и обрядов, в том числе — свадебный обряд, записанный Пушкиным во время ссылки в псковское родовое имение.

"Очень важно, что с момента своего создания и по сей день "Пушкинская деревня" работала и работает в самом тесном сотрудничестве с видными петербургскими музыкантами, друзьями и союзниками музея: кандидатом искусствоведения, доцентом кафедры этномузыкологии Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова Ириной Поповой и музыковедом-фольклористом, музыкальным мастером, собирателем и исполнителем аутентичного фольклора Алексеем Мехнецовым", — отметили в музее.

Много нового и интересного для себя узнают участники музейных занятий "Новогодняя мастерская", "Ямщик сидит на облучке", "В гостиной истинно дворянской...".