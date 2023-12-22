"Вагоны "Новогоднего экспресса" оформят в праздничной стилистике. Перед отправлением поезда на Южном вокзале Калининграда пассажиров будут встречать Дед Мороз и Снегурочка. В пути следования сказочные персонажи представят анимационную программу для юных пассажиров и их родителей", — говорится в пресс-релизе.

Поезд будет курсировать с 27 декабря по 3 января включительно в направлении приморского Зеленоградска и на обратном пути.

"Новогодний экспресс" — это новый совместный проект АО "КППК", Министерства по культуре и туризму Калининградской области и регионального Туристского информационного центра.