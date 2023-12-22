"В соответствии с достигнутыми договоренностями, лизингодатели, в том числе AerCap, ALC, SMBC Aviation Capital, прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, так и по договорам аренды указанных воздушных судов", — говорится в сообщении S7.

Переговоры по самолетам с другими зарубежными лизингодателями продолжаются, заверили в авиакомпании. Как отмечается, юридическую поддержку ей оказывает фирма Better Chance.

45 самолетов составляют почти 50% парка S7, сказано в сообщении компании. По данным Росавиации, на конец октября в сертификате эксплуатанта авиакомпании числились 63 европейских Airbus A320/321, 19 американских Boeing 737, 17 бразильских Embraer.

По данным источника "Интерфакса" в авиаотрасли, общая сумма сделки составила порядка 45-50 млрд руб., включая собственные средства S7.

Ранее о сделках страхового урегулирования по иностранным самолетам сообщали "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) и "Уральские авиалинии" (MOEX: URAL). Как заявлял в начале года глава Минтранса Виталий Савельев, правительство выделило на выкуп зарубежных бортов около 300 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Позднее сообщалось, что для сделок авиакомпании должны также использовать собственную чистую прибыль.

Переоформление иностранных самолетов в российскую собственность позволяет использовать их на зарубежных рейсах без риска ареста из-за санкций Евросоюза и США.

S7 — крупнейшая в РФ частная авиационная группа, основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми.