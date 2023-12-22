"В соответствии с достигнутыми договоренностями лизингодатели прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга, заключенным авиакомпанией "Уральские авиалинии" с группой AerCap и юридическими лицами под управлением группы AerCap", — отметили в пресс-службе.

Ранее гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов сообщал журналистам, что компания готова выкупить 19 из 52 Airbus. "Соединенные Штаты разрешили нам выкупить 19 самолетов, и Евросоюз", — говорил он. Для этих целей будут использованы кредитные ресурсы РФ на много лет.

"Уральские авиалинии" базируются в московском "Домодедово" и екатеринбургском "Кольцово". Парк авиакомпании сформирован из самолетов Airbus.