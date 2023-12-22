Такое решение было принято на аппаратном совещании, которое провел глава города Вячеслав Франк. "Участниками совещания принято решение отказаться в этом году от проведения праздничных салютов по аналогии с другими региональными центрами", — сказано в сообщении.

По информации заместителя главы администрации города по социальной политике Александра Артемова, с понедельника в городских и краевых учреждениях культуры проходят новогодние представления для 1-4 классов. Они продлятся по 29 декабря.

Подготовка новогодних городков в районах Барнаула идет в плановом режиме. На 29 декабря запланировано их открытие, проведение новогодних программ.

Ранее сообщалось, что в этом году главную новогоднюю елку в Барнауле снова установят в центре города на площади Сахарова, там же будет создан и новогодний городок. По словам председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Валерия Ведяшкина, световое оформление новогоднего городка выполнят в традиционном стиле.

"Гирлянды украсят главную новогоднюю ель и периметр площади Сахарова. На проспекте Социалистическом праздничное настроение будут создавать перетяжки иллюминации", — сказал он.

В соответствии с проектом новогоднего городка площадь Сахарова украсят ледовыми барельефами, снежными скульптурами Деда Мороза и Снегурочки, ледовыми башнями, символом года, ледяным лабиринтом.

В прошлом году главную новогоднюю елку в Барнауле не ставили и массовых гуляний в центре города не проводили, ссылаясь на сложную транспортную ситуацию в связи с закрытием на реконструкцию моста в центре города, а также на неуместность широких празднований во время проведения СВО.