«Чаще всего на Новый год и каникулы туристы бронируют пребывание продолжительностью менее 3 ночей, средняя цена на размещение в праздничные даты выросла в среднем на 13,6% и достигла 10,6 тыс. рублей за номер за ночь. Однако в разных регионах динамика цен значительно отличается. Так, Москва – самое востребованное на Новый год направление, на которое приходится 22% всех бронирований. Здесь цены выросли почти на 29%. Тем не менее, они остались ниже средних по рынку и ниже, чем у других регионов из первой пятерки. При этом столица на нынешние новогодние праздники на треть более популярна, чем год назад», — говорится в сообщении.

На втором месте – Краснодарский край с долей бронирований 17%, спрос на него вырос более чем на 20%. Стоимость размещения здесь одна из самых высоких среди топовых направлений – 13,8 тыс. рублей за ночь.

«На третьем месте после Москвы и Краснодарского края – Санкт-Петербург. Его доля в общем объеме превышает 15%, спрос на отдых в северной столице России вырос на 20% по сравнению с прошлым годом. Примерно на столько же выросли и новогодние цены, однако они все равно остаются ниже средних по рынку – 9,4 тыс. рублей», — отмечают в РСТ.

Самое дорогое размещение на Новый год в первой пятерке – в Московской области, где стоимость номера достигает 16,8 тыс. рублей. Это не помешало новогодним бронированиям вырасти в этом году на 38%. При этом на Московскую область приходится лишь 4% от всего объема заказов, она на четвертом месте в рейтинге.

На пятом месте по популярности – Татарстан, рост цен на размещение в республике составил 14,7%, а спрос вырос на 3%.

Как отмечают в РСТ, всего Travelline анализирует данные по 60 направлениям, по которым есть достаточная статистика. На пять лидирующих направлений приходится более 60% от всего числа бронирований на Новый год. Рост спроса есть практически по всем регионам. Минус показали лишь несколько субъектов, в том числе те, что выставили максимальные цены на размещение. Это, например, Карачаево-Черкесия, республика Алтай и Бурятия.

«Лидеры по росту спроса в этом году – Оренбургская область и Красноярский край (рост — 103 и 108% соответственно), Липецкая и Томская области, где спрос вырос почти вдвое, Волгоградская, Самарская, Ростовская области, Ханты-Мансийский округ, Саратовская область. Среди рекордсменов по росту спроса – Крым, его в эти новогодние праздники бронируют почти на 40% активнее, чем год назад. Средняя стоимость размещения (10,3 тыс. рублей) примерно на 5,8% ниже показателя прошлого года. Причем в Севастополь туристы бронируют поездки почти на 80% чаще, чем год назад», — говорится в сообщении.

TravelLine – единая платформа бронирования и управления отелями, санаториями, апартаментами и другими объектами размещения.