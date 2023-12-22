"Новое предприятие в Комсомольске-на-Амуре станет 15 точкой общероссийской сети предприятий быстрого питания "Вкусно и точка" на Дальнем Востоке", — отметили в ведомстве.

Кроме того, по данным министерства, с середины июля 2022 года в Хабаровске было открыто 4 предприятия быстрого питания сети "Вкусно — и точка", включая автокафе.

На Дальнем Востоке сеть также имеет 7 ресторанов во Владивостоке и по одному в Находке, Уссурийске, Биробиджане.

В настоящее время сеть "Вкусно — и точка" в России насчитывает более 860 заведений. Согласно данным на сайте компании, "Вкусно — и точка" работает в 64 регионах РФ. До 2026 года сеть планирует нарастить количество точек до более чем 1 тыс.

McDonald's Corp. с 14 марта 2022 года закрыла свои рестораны в РФ и ушла с российского рынка. Новым владельцем бизнеса стал Александр Говор, который с 2015 года управлял 25 ресторанами компании в Сибири по франчайзингу. В июне прошлого года он стал открывать рестораны под брендом "Вкусно — и точка".