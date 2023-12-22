"По оперативным данным, лечение в инфекционном стационаре продолжают получать 86 детей, в том числе у 16 детей диагностирован грипп А, у 70 детей — острая респираторная инфекция", — говорится в сообщении.

При этом состояние 7 детей оценивается как средней степени тяжести, 79 — легкой степени тяжести.

Кроме того, 38 детей и 11 взрослых сопровождающих — здоровы, размещены в провизорном отделении.

Детям проводится все необходимое лечение, организованы телемедицинские консультации со специалистами Российской детской клинической больницы Минздрава России.

Оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России. Ситуация на личном контроле министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Ранее сообщалось, что организованная группа детей ехала поездом Тюмень-Адлер из оздоровительного лагеря "Олимпийская ребячка". При этом 12-летняя девочка умерла в пути. Еще 86 детей с симптомами ОРВИ госпитализированы в Саратовскую областную инфекционную клиническую больницу имени Н.Р.Иванова. У части пациентов выявлен грипп А.