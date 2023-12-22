Протяженность дороги — 1,132 тыс. метров. "Главная особенность нового подъемника — стабильная работа в ветреную погоду", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на горе Асыр работают две трассы — простая (для новичков и обучения) и сложная, с большим количеством поворотов. Протяженность каждой трассы — по 1,5 км.

Как сообщалось, ранее на курорте работало 19 подъемников. С учетом подъемника на горе Асыр в Шерегеше функционирует 20 канатных дорог.

Сообщалось также, что инвестиции в проект составляют 123,3 млн рублей, инвестор проекта — ООО "Инфинити Капитал", занимается эксплуатацией, обслуживанием и строительством канатных дорог и горнолыжных трасс на секторе и планирует вложить порядка 1,4 млрд рублей в развитие сектора Е до 2025 года.

Пока Шерегеш работает, главным образом, как горнолыжный курорт: располагает 26 горнолыжными трассами общей протяженностью около 56 км, гостиницами, 79 кафе и ресторанами, 30 пунктами проката, 15 автомобильными стоянками. К 2024 году в Кузбассе планируется создать особую экономическую зону (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа на территории Шерегеша и Междуреченска.