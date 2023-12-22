"Это достаточно хороший показатель. У нас действуют хорошие инвестиционные проекты, например, в Конаковском, Осташковском, Селижаровском, Калининском, Пеновском районах, Вышнем Волочке, Калязине, Кашине, Зубцове и Ржеве. Полное заполнение туристической сети тоже является хорошим показателем", — сказал Руденя.

По его словам, в следующем году в Конаково появится пятизвездочный отель, в турзоне Завидово планируется ввести три отеля.

"У нас хорошо развита транспортная доступность — три федеральные трассы. До мая 2025 года у нас расширят до четырех полос трассу М-9 (Балтия). Улучшится доступность многих районов. Также у нас есть небольшие, клубные отели, например, в Торопце на озерах. Мы максимально финансируем и участвуем в программах. Если к нам ездят из Москвы и Московской области, значит, у нас хороший уровень обслуживания. Также прорабатываем программы внутреннего туризма", — добавил Руденя.

Как сообщалось, туристический поток в Тверскую область в 2022 году составил 2,6 млн человек. К 2026 году планируется увеличить его до 4,3 млн человек.