Выставка, надеются ее организаторы, будет интересна всем новгородцам и туристам — и совсем маленьким, и очень взрослым.

"Мы представим там историю животных, неразрывно связанную с историей людей. На протяжении (столетий) мы с лошадями были вместе — в горе и радости, в богатстве и бедности, в болезни и здравии. И в каждой из (совместно прожитых) эпох лошади имели свой неповторимый образ", — пишут новгородские музейщики.

"Лошадиная выставка" будет необычна тем, что представит на одной площадке около 300 предметов из самых разных фондов ГМЗ. "Это будут подвески и игрушки-"коники", берестяные грамоты с текстами о (трудной и прекрасной лошадиной жизни), кони вышитые и резные, ковши, солонки и другая утварь, украшенная изображениями лошадей, иконы со святыми на конях, конные портреты монархов и военных и портреты собственно коней, в том числе — изображения знаменитых русских "троек", — говорится в пресс-релизе.

Самыми древними из экспонатов станут амулеты и игрушки, найденные археологами на раскопках в Великом Новгороде, а самыми "свежими" по хронологии — работы наших современников. В их числе — картины новгородских мастеров, народных художников России Дмитрия Журавлева и Бориса Непомнящего.