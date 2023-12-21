Как рассказал Парфенчиков, идея мероприятия возникла в 2017 году во время прогулки по каньону в Рускеале. "Вдруг, стоя на самом обрыве, запела девушка. И это сочетание гармонии человеческого голоса, отражаемого скалами, водой, шум леса, крик чаек сразу натолкнуло нас на мысль, что здесь должна звучать музыка, должна звучать опера, и через месяц первый фестиваль Ruskeala Symphony состоялся", — сказал глава республики, выступая на открытии Дня региона.

Ежегодно мероприятие посещают не менее 5 тыс. человек, а за семь лет его зрителями стали более 35 тыс. человек. "Гостей фестиваля привлекает не только программа и блестящий состав исполнителей, но и возможность посетить уникальный памятник природы и промышленности — рукотворный карьер, возникший на месте мраморных разработок XVIII-XX веков — горный парк "Рускеала". На фестивале красота природы и искусство сливаются воедино", — отмечает пресс-служба.

Сцены фестиваля расположены под открытым небом: в так называемом Итальянском карьере, на водной глади Мраморного карьера, на железнодорожной платформе и на въезде в горный парк.

Фестиваль Ruskeala Symphony вошел в топ-15 региональных событий страны. Он удостоен гран-при в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры" IX национальной премии Russian Event Awards-2020.

В четверг с презентацией достижений региона выступил Парфенчиков.

"Конечно, Карелию знают и любят, но мы хотим показать, что у нас не только красивая природа. Что мы и современные ледоколы строим, и камень обрабатываем, и самую вкусную клубнику выращиваем. Поэтому презентуем сегодня промышленный потенциал, заряжаем молодежь на новые проекты, представляем наши творческие коллективы и угощаем блюдами национальной кухни", — написал глава региона на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Как сообщалось, 21 декабря на выставке "Россия" на ВДНХ проходит День Карелии. Для гостей стенда республики подготовили деловую, культурную, образовательную и спортивную программы.

Экспозиция региона под слоганом "Сохраняя традиции, мы строим будущее" открылась 4 ноября в павильоне 75 выставки "Россия", которая проводится по указу президента РФ в Москве.

На площадке ВДНХ свои достижения представляют 89 российских регионов, крупнейшие корпорации и предприятия, а также государственные ведомства. Выставка будет работать до 12 апреля.