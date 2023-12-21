Скорректированная EBITDA оказалась положительной и составила $946 млн против минус $96 млн годом ранее.

Выручка достигла рекордных $5,397 млрд по сравнению с $3,839 млрд в четвертом квартале 2022 фингода.

Аналитики в среднем оценивали скорректированный убыток на уровне 13 центов на акцию при выручке в $5,3 млрд, по данным FactSet.

Выручка от продажи билетов в четвертом финквартале повысилась на 55% — до $3,51 млрд, от продаж на борту судов — на 20%, до $1,886 млрд.

По итогам всего 2023 фингода Carnival также получил рекордную выручку — $21,593 млрд по сравнению с $12,168 млрд годом ранее. Скорректированная EBITDA составила плюс $4,23 млрд против минус $1,68 млрд годом ранее, скорректированная чистая прибыль — $1 млн против убытка в $5,51 млрд в 2022 фингоду.

В 2024 финансовом году компания прогнозирует скорректированную EBITDA на уровне $5,6 млрд (в том числе около $800 млн в первом финквартале), скорректированную чистую прибыль — $1,2 млрд (включая убыток в $280 млн в первом финквартале).

Котировки акций компании растут на 3,5% в ходе торгов в четверг.