Участников ожидает "День арктического инвестора" с пленарной сессией "Мурманская область — флагман развития Арктики". Регион представят губернатор Андрей Чибис и представители крупных компаний. Кроме того, запланирована презентация перспективных инвестпроектов.

В формате "Арктического диалога" с главой региона выступит уроженец Апатитов — телеведущий Андрей Малахов.

Также в рамках Дня Мурманской области и в честь Дня энергетика пройдет церемония торжественного запуска после модернизации Верхне-Туломской ГЭС ПАО "ТГК-1", крупнейшей в СЗФО.

В министерстве отмечают, что культурную программу представят оркестр Северного флота и ансамбль песни и пляски Краснознаменного Ордена Ушакова Северного флота. Мурманский арктический университет презентует коллекцию одежды "Гололедица". Творческие коллективы покажут театрализованный пролог об истории края.

Интерактивная программа включает в себя квиз "Ковдор — столица Гипербореи", настольную игру "Поймай северное сияние", виртуальные экскурсии по промышленным предприятиям Мурманской области, мастер-классы, кинопоказы и гастрономическое погружение.

Кроме того, желающие могут получить консультацию о переезде в Мурманскую область и кадровых перспективах в регионе, говорится в сообщении.

Международная выставка-форум "Россия" открылась в Москве 4 ноября по поручению президента РФ. На площадке ВДНХ свои достижения представляют 89 российских регионов, крупнейшие корпорации и предприятия, а также государственные ведомства. Выставка будет работать до 12 апреля.