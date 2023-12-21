"Наш прогноз по выручке ("Аэрофлота" — ИФ) на 2024 год повышен на 10%, а по EBITDA — на 13%. Однако перевозчик, по нашим оценкам, вряд ли в следующем году выйдет в прибыль, а значит, еще минимум пару лет, как мы полагаем, воздержится от выплаты дивидендов", — говорится в стратегии на 2024 год инвестбанка "Синара".

Согласно прогнозу аналитиков, EBITDA группы в 2023 году составит 200 млрд руб. (против прежнего прогноза в 170 млрд руб.), в 2024 году — 144 млрд руб. (против 127 млрд руб.). Чистый убыток в 2023 году ожидается на уровне 84,5 млрд руб. (против прежнего прогноза в 61,5 млрд руб.), в 2024 году — 19,5 млрд руб. (ранее ожидалась прибыль в 5,9 млрд руб.).

Пассажирооборот "Аэрофлота" в следующем году, по прогнозу "Синары", вырастет на фоне высокого спроса на полеты на 4,3%, до 130,2 млрд пассажиро-километров (пкм). "При этом увеличится, вероятнее всего, использование флота, поскольку в 2023 году предельный пассажирооборот оставался на 26% ниже показателя 2019 года, хотя предельное количество кресел снизилось всего на 5%", — отмечается в стратегии инвестбанка.

В целом "Аэрофлот" показывает улучшение финансового состояния, но неопределенность остается выраженной, говорится в стратегии "БКС мир инвестиций". "Мы все еще ожидаем убытка в 2023-2024 годах (и, возможно, в 2025 году), но готовы обновить модель, если результаты окажутся более позитивными", — отмечают аналитики.

Согласно их обновленному прогнозу, выручка группы в 2023 году составит 558 млрд руб., EBITDA — 144 млрд руб., чистый убыток — 43 млрд руб. В 2024 году эти же показатели ожидаются на уровне 618 млрд руб., 143 млрд руб., 44 млрд руб., соответственно, в 2025 году — 641 млрд руб., 153 млрд руб. и 37 млрд руб.

Драйверами роста для группы, по мнению аналитиков, являются доходные ставки — за 9 месяцев этого года они выросли на 17% г/г, до 4,47 руб./пкм. "Это высокие уровни для "Аэрофлота" в историческом контексте. Способность "Аэрофлота" постепенно увеличивать доходность поможет вывести компанию в "плюс" с точки зрения прибыли", — считают в "БКС мир инвестиций".

Ключевыми рисками для группы, по мнению аналитиков, являются технические проблемы, геополитика, спрос и цены. "Аэрофлот" в целом справился с серьезными внешними шоками в 2020-2022 годах. Мы считаем, что основной вызов теперь — умение перекладывать растущие издержки (топливные и прочие) в конечную цену на авиабилеты. Большой нагрузкой будет постепенная интеграция и предполагаемый переход на российскую авиатехнику, поддержание существующего авиафлота и его годности", — говорится в стратегии БКС.

"Аэрофлот" в этом году показывает сильные операционные результаты, однако международные перевозки еще далеки от исторических средних значений (1,5-2 млн пассажиров в месяц), а рост перевозок по внутренним направлениям замедлится в 2024 году за счет снижения госсубсидирования, отмечается в стратегии "Атона". "Также есть неопределенность относительно перспектив авиастроительной отрасли в России: есть риски, что авиапарк "Аэрофлота" будет обновляться медленнее или дороже", — предупреждают аналитики.

Как сообщалось, за 9 месяцев этого года "Аэрофлот" получил 111,3 млрд руб. чистого убытка по МСФО против прибыли в 62 млрд руб. годом ранее. Скорректированная на курсовой эффект прибыль составила 18,3 млрд руб. (против 2 млрд руб. убытка), EBITDA — 174,3 млрд руб. (+37% г/г), выручка — 441,1 млрд руб. (+40%),

"Аэрофлот" — крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную флагманскую авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% — у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.