"С января по декабрь курортный сбор составил 103 млн рублей. Мы уже перевыполнили плановый прогноз на 2023 год, по прогнозу конец декабря даст перевыполнение плана на 10 миллионов рублей", — написал Бакулин в своем телеграм-канале.

За счет курортного сбора в городе уже отремонтировали Лермонтовский, Пушкинский и Госпитальный терренкуры, появилась Каскадная лестница, Купеческий сквер, сейчас идет ремонт площади Ленина и будущего сквера в районе Островских ванн.

Сбор действует на Ставрополье с 2018 года как эксперимент по развитию курортной инфраструктуры. Он реализуется в Пятигорске, Железноводске, Ессентуках и Кисловодске. В этом году в список вошел и Минераловодский округ. Сбор составляет 100 рублей в сутки. В рамках федерального закона от его уплаты освобождены 19 льготных категорий граждан, а также все жители края.