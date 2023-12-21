"В следующем году мы должны очень серьезно посмотреть на основную экспозицию: она слишком долго не менялась. Люди, которые приезжают со всей страны в Русский музей, из-за рубежа должны получить новый взгляд на наши сокровища. Мы понимаем, что 450 тыс. музейных предметов в коллекции Русского музея, безусловно, должны ротироваться, но это должно быть очень осмысленно. Нам надо смотреть, чего не доставало в постоянной экспозиции", — сказала она.

Как отметила гендиректор, это будет "большая системная работа".