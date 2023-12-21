"Это проект, который Тверская область готовила несколько лет. Сам срок сдачи Западного моста — это 2025 год, четвёртый квартал. Будем стараться сделать это быстрее", — сказал Руденя в ходе итоговой пресс-конференции в четверг.

По его словам, проект Западного моста включает строительство четырех мостовых сооружений.

"Это главный — Западный — мост через Волгу, путепровод на проспекте Калинина в Пролетарском районе, путепровод Горбатый мост и дополнительный мост к улице Фрунзе в Заволжском районе Твери", — пояснил глава региона.

По словам Рудени, работы на Горбатом мосту планируется начать весной 2024 года.

"Это будет четырёхполосной мост с двумя большими тротуарами, с освещением. Надеюсь, что наши строители не подведут. Это, кстати, наша тверская организация из райцентра Кесова Гора. Это тоже — рабочие места, налоги, которые остаются в нашем регионе", — отметил губернатор.

Комплекс Западного моста в Твери строится в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Вводить объект в эксплуатацию планируется поэтапно.

Как сообщалось, Западный мост в Твери планируется построить к концу 2025 года. Это будет сооружение протяженностью почти 3 км с шестью полосами для движения. Из федерального бюджета на 2021-2024 годы на строительство моста выделено 11,2 млрд рублей. В начале декабря 2021 года заключен госконтракт на выполнение работ с ООО "Дорожная строительная компания" из Тверской области. В январе 2022 года компания приступила к реализации проекта.