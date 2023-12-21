"В течение 2023 года авиакомпания "Якутия" добросовестно погашала задолженность по лизинговым платежам перед ГТЛК за 4 самолета SSJ100. Также компания восстановила платежную дисциплину по текущим платежам", — говорится в сообщении.

Всего авиакомпания выплатила порядка 2 млрд рублей в соответствии с договоренностями, достигнутыми между генеральным директором ГТЛК Евгением Дитрихом и главой Якутии Айсеном Николаевым на Транспортной неделе-2022 в Москве.

Пресс-служба напоминает, что в распоряжении "Якутии" находилось два разукомплектованных SSJ100, один из которых авиакомпания восстановила в феврале, а также провела его успешный полет.

Еще один неисправный борт авиакомпания выкупает — соответствующий договор уже подписан. Перевозчик перевел ГТЛК первый транш за него в размере 323 млн рублей.

При этом стороны судились из-за задолженности за SSJ100 в Арбитражном суде Москвы, решения по последним двум искам (о взыскании 348 млн рублей и $ 1,631 млн по первому и 205 млн рублей и $492 тыс. по второму) были вынесены в конце 2022 года. Теперь же, в декабре этого года, ГТЛК подала заявления о заключении мирового соглашения — суд рассмотрит их 18 января и 5 февраля.

Ранее сообщалось, что в конце 2022 года ГТЛК намеревалась расторгнуть договоры аренды с авиакомпанией "Якутия" на два Superjet 100, простаивающих из-за неисправности. К тому моменту долг авиакомпании достиг 1,6 млрд рублей, его часть, по данным Дитриха, предполагалось погасить за счет бюджета республики.

Самолеты начали простаивать из-за технических дефектов, обнаруженных в 2018 году. Авиакомпания проводила дорогостоящий внеплановый ремонт двигателей. Также влияние на работу компании оказал отраслевой кризис, возникший вследствие COVID-19.

По состоянию на июнь 2023 года авиакомпания, по информации Николаева, снизила долг почти на треть — с 1,7 млрд рублей до 1,2 млрд рублей.

2021 год "Якутия" закончила с чистым убытком по РСБУ в 610 млн рублей при выручке в 10,9 млрд рублей, а в 2022 году вышла на прибыль, заработав 187 млн рублей при 10,02 млрд рублей выручки.

"Якутия" (75% контролирует правительство республики, 25% + 1 акция — авиакомпания "Аврора") базируется в аэропорту Якутска и московском "Внуково". По данным Росавиации на октябрь 2023 года, в сертификате эксплуатанта компании числились 10 самолетов: три SSJ100, четыре Boeing-737 и три Bombardier DHC-8.