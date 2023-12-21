Полеты по этому направлению будут выполняться ежедневно.

Кроме того, согласно расписанию екатеринбургского аэропорта "Кольцово", с 13 января рейсы в Стамбул планируются и из Екатеринбурга. Полеты предполагается осуществлять четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, четвергам и субботам.

Из "Кольцово" в Стамбул летают Red Wings и "Аэрофлот". Из "Жуковского" в Стамбул летает также Red Wings.

Во вторник первый заместитель генерального директора авиакомпании Кирилл Скуратов сообщал журналистам, что "Уральские авиалинии" ввели в расписание ряд международных рейсов, первый из них с конца декабря.

"Вы видите, что рейсы в Дубай стоят с 29 декабря, а с середины января много новых рейсов, которые позволят нам летать за рубеж", — заявлял он, отвечая на вопрос, когда состоится сделка по переоформлению самолетов в российскую собственность.

Ранее гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов сообщал, что компания готова выкупить 19 из 52 Airbus. Позже появилась информация, что Минтранс РФ не видит проблем с выделением авиакомпаниям средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на выкуп иностранных самолетов. На деньги ФНБ для этих целей претендуют и "Уральские авиалинии".

Газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщала, что компания долгое время не могла согласовать с Минтрансом и "НЛК-финанс" условия новых лизинговых контрактов. При этом профильный замминистра транспорта Игорь Чалик (покинул этот пост в конце года) заявлял журналистам, что для частных перевозчиков предложены условия, аналогичные тем, что прописаны в договорах с "Аэрофлотом". Позднее "Коммерсантъ" сообщал, что "Уральские авиалинии" все же согласовали сделку с "НЛК-финанс" по 19 Airbus, но, в отличие от "Аэрофлота", речь идет не об операционном, а финансовом лизинге на 17 лет. В самой авиакомпании это не комментируют.

"Уральские авиалинии" базируются в московском "Домодедово" и екатеринбургском "Кольцово". Парк авиакомпании сформирован из самолетов Airbus.