"Вчера лично сам за рулем проехал до Москвы. Слова благодарности, такой дороги я не видел. Это вообще другое понимание", — сказал Минниханов, обращаясь к президенту России Владимиру Путину, во время открытия последнего, татарстанского участка М-12.

Глава Татарстана сообщил, что посетил все службы сервиса.

"Все продумано. Система автоматического снятия денег работает, все на высшем уровне", — добавил Минниханов.

Он уточнил, что по Татарстану проходят седьмой и восьмой участок, 142 км, 67 искусственных устройств и мост на 3362 м.

Пресс-служба главы Татарстана уточнила, что Минниханов протестировал трассу за рулём производимого в Татарстане "Ауруса".

Во время поездки глава региона оценил качество дорожного покрытия, сделал несколько остановок для того, чтобы проверить придорожную инфраструктуру: заправки, пункты питания.