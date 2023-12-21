"Сегодня в районе поселка Мирный произошло падение легкомоторного дельтаплана. В результате жесткой посадки два человека погибли", — написал Бондаренко в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что погибшие — жители Ставрополя и Лермонтова.

Все спецслужбы работают на месте. Причины аварии пока не установлены.

В июле этого года дельтапланы дважды сталкивались друг с другом в районе горы Юца Предгорного округа. Первый инцидент произошел из-за неправильного пилотирования одного из пилотов, оба пострадали. В результате второго происшествия один из пилотов погиб от множественных переломов, другой — пострадал.