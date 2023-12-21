"Сейчас предварительные работы по согласованию уже начнут, чтобы постараться к сезону максимально, где возможно, восстановить набережные", — сказал Аксенов в эфире местного гостелеканала "Крым 24" в четверг.

Он предварительно оценил ущерб от шторма в 40-42 млрд рублей (ранее власти называли сумму в 39,7 млрд рублей). Больше всего пострадала прибрежная инфраструктуры — набережные и берегоукрепительные сооружения.

"Разрушена вся береговая линия практически... Сейчас заканчивают объезд, пострадали набережные во всех муниципалитетах — в Ялте, Алуште, Керчи, Евпатории, Сакском районе, Черноморском, Феодосии... Все, что было на берегу, посмывало", — отметил глава Крыма.

Точные даты восстановления набережных Аксенов пообещал назвать к 15 января, подрядчики уже определены.

Кроме того, по его словам, продолжается выплата компенсаций пострадавшим жителям. На данный момент заявления для получения 10 тысяч рублей подали 436 тыс. человек, по 336 тыс. уже приняты положительные решения. Эту работу власти планируют завершить в течение 50 дней. На выплаты в размере 50-100 тыс. рублей за частичную или полную утрату имущества претендуют более 550 человек, они получат средства до конца года.

Ураганный ветер порывами до 40 м/с обрушился на Крым 26 ноября. В ряде городов вышедшее из берегов море подтопило более двух сотен домов, курортную инфраструктуру и дороги, разрушило берегоукрепительные сооружения, повалило деревья и сорвало крыши. Пять человек погибли, 12 получили травмы. Введен режим ЧС федерального уровня.