"Дальше у нас задача — еще 800 км, запустить трассу до Екатеринбурга. 17 часов будет время в пути от Екатеринбурга до Казани", — сказал Хуснуллин в интервью телеканалу "Россия 24".

Он добавил, что участок будет состоять из нескольких частей: обход Набережных Челнов, строительство около 300 км для соединения Республики Башкортостан и Свердловской области, расширение до Екатеринбурга.

По словам Хуснуллина, также в планах на 2024 год — строительство всех запланированных многофункциональных центров.

Кроме того, еще 150 км дополнительных дорог появится после строительства связок трасс М-7, М-12 и М-5.

В рамках строительства М-12 "Восток" в следующем году планируется строительство обхода Тольятти и расширение трассы до границы с Оренбургом. В 2025 году и в дальнейшем планируется строительство дороги до Тюмени и обхода Тюмени, дороги до Омска и обхода Омска. Также в 2024 году должно завершиться строительство обхода Кемерово, уточнил Хуснуллин.

Также вице-премьер рассказал о строительстве и ремонте дорог в новых регионах РФ.

"Думаю, что тоже порядка 2 тыс. км дорог будем делать. И у нас там задача — сделать полноценное транспортное кольцо вокруг Азовского моря, у нас порядка 360 км проходит по новым территориям — это дополнительный маршрут в Крым. В дальнейшей перспективе у нас есть еще обходы городов, чтобы эту трассу сделать тоже до четырех полос и максимально увести из городов", — подчеркнул Хуснуллин.

Напомним, в четверг было запущено движение по 810-километровому участку трассы "Восток" от Москвы до Казани.

Скоростная дорога М-12 "Восток" Москва-Казань-Екатеринбург-Тюмень — это часть транспортного маршрута "Россия". Трасса пройдет по территории девяти регионов: Московской, Владимирской, Нижегородской областей, Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Пермского края, Свердловской и Тюменской областей. Общая протяженность трассы от Москвы до Тюмени составит 1 961 км.

Строительство М-12 началось в 2020 году. В 2024 году ее планируется продлить до Екатеринбурга, а затем до Тюмени.