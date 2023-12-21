Установлено, что подсудимая привлекла в качестве инструкторов лиц, не имеющих соответствующей спортивной и профессиональной квалификации.

Деятельность парка осуществлялась с нарушением требований федерального законодательства о защите прав потребителей, физической культуре и спорте, техническом регулировании и ГОСТов.

В мае 2023 г. к подъему на скалодроме была допущена несовершеннолетняя потерпевшая, не имеющая необходимых навыков, при этом инструктор надлежащим образом не проверил страховочное оборудование.

"На высоте около 4,5 метров произошло самопроизвольное растягивание страховочного карабина. В результате падения школьница получила тяжкие телесные повреждения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что подсудимая признала вину и полностью возместила ущерб, причиненный потерпевшей.