По данным ведомства, 30,5% посетителей прибыли из России, 18,1% — Турции, 7,9% — Ирана, 5,3% — Индии, 4,9% — Грузии, 4% — Саудовской Аравии, 2,8% — Казахстана, 2,6% — Пакистана, 1,9% — Узбекистана, 1,8% — ОАЭ, по 1,5% — Израиля и Украины, 1,4% — Кувейта, 1,3% — Беларуси, по 1,2% — Туркменистана и Китая, 1,1% — Великобритании, 11% — из других стран.

Из общего числа посетивших страну 70,1% — мужчины, 29,9% — женщины.

Согласно статистике, турпоток в Азербайджан из стран СНГ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 47,1% — до 758,3 тыс. человек, из стран-членов Европейского союза (ЕС) — на 40,7% — до 97,4 тыс. человек, из стран Персидского залива — снизился на 5,4% — до 312,8 тыс. человек.

71,7% иностранцев и лиц без гражданства, прибывших в Азербайджан, воспользовались воздушным транспортом, 27% — железнодорожным и автомобильным, 1,3% — морским транспортом.

Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в январе-ноябре текущего года увеличилось на 25,5% — до 1 млн 709,4 тыс. человек. При этом число граждан Азербайджана, выехавших в Россию, увеличилось в 1,5 раза, в Грузию — на 32,8 %, в Турцию — на 21,9%, в Иран уменьшилось на 25,8%.

В целом, 44% граждан Азербайджана выезжали в Турцию, 21,3% — Россию, 9% — Грузию, 7,6% — Иран и 18,1% — в другие страны. 65,1% уехавших составили мужчины и 34,9% — женщины.

67,8% граждан Азербайджана, посетивших зарубежные страны в январе-ноябре 2023 года, воспользовались воздушным транспортом, 29,8% — железнодорожным и автомобильным, 2,4% — морским.

Как сообщалось ранее, число иностранных граждан из 178 стран, посетивших Азербайджан в 2022 году, составило 1 млн 602,3 тыс. человек, что в 2 раза выше показателя 2021 года.

Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в 2022 году увеличилось в 1,5 раза — до 1 млн 489,5 тыс. человек.