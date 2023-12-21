"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 и 24 декабря в связи с прохождением холодного фронтального раздела в Крыму ожидаются сложные погодные условия: дожди, переходящие в мокрый снег, снег, в центральных, южных, восточных районах и в горах очень сильные осадки", — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

Также ожидаются отложения мокрого снега, гололедица, усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный ветер 15-20 м/с, местами до 25 м/с. МЧС предупреждает о вероятности возникновения аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения числа ДТП и нарушения транспортного сообщения, подтопления территорий.