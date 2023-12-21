"В этом году на косе побывали 1 млн 42 тыс. туристов. Это стало очередным рекордом за последнее время, когда мы прибавляем в приеме гостей год от года. В прошлом году у нас побывало 900 тыс. человек. Весной этого года мы ожидали, что по его итогам турпоток только приблизится к 1 млн посетителей", — сказал Калина.

По его словам, на туристической карте Калининградской области Куршская коса уже давно стала самым популярным местом как для организованных групп посетителей, так и для тех, кто приезжает самостоятельно или нанимает гидов, имеющих автотранспорт. В течение всего года в нацпарк гостей организованно везут порядка 30 туристических фирм, с которыми сотрудничает администрация.

"В этом году организованных туристов мы приняли более 250 тыс. человек. Ежедневно на территорию приезжает примерно более 10 групп на больших и малых автобусах. Летом их число было даже больше", — добавил директор.

Он также отметил, порядка 40% от общего числа посетителей косы — это льготная категория граждан, перечень которых довольно велик: пенсионеры, дети, ветераны. Сейчас подготовлены документы, чтобы в этот список были внесены участники СВО и члены их семей.

"Подчеркну, что туристическая инфраструктура косы справилась с увеличившимся турпотоком. Накануне летнего сезона нацпарк активно готовил ее к приему посетителей. Так, были реконструирован въезд на косу, созданы новые площадки и парковки для автотранспорта", — заключил Калина.

Куршская коса представляет собой песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть — 48 км, литовская — 50 км), шириной от 400 м до 4 км. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО.