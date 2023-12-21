"До сих пор не было точно известно местоположение церкви Варвары на Усохе. Она была построена в 1421 году и упразднена в конце XVIII века. В раскопе обнаружены участок пола, фрагмент западной стены и многочисленные фрагменты зеленополивного лемеха, покрывавшего купол церкви", — отмечается в сообщении.

Церковь Варвары на Усохе в Опоцком конце города Пскова находилась рядом с храмом Николы на Усохе, к западу от неё. Здание церкви существовало ещё в первой половине XIX века и показано на плане 1821 года почти впритык к церкви Николы со Усохи.

В XVII веке церковь была приписана к Святогорскому монастырю, почему изредка называлась монастырской. Упразднена в 1793 году. Следов церкви на поверхности не сохранилось.

Археологические раскопки проводятся в связи с запланированными реставрационными работами в храме Николы со Усохи, который входит в число десяти памятников Псковской церковной архитектуры, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.