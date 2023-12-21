Как сообщает агентство BNS, в дальнейших планах аэропорта увеличить число ежегодно обслуживаемых пассажиров до 2 млн человек, а рейсов — до 6 в час за счет расширения пассажирского терминала.

Работы планируется начать в январе-марте 2024 года и завершить в середине 2025 года. Реконструкцией терминала займется строительная компания Infes.

Оператор литовских аэропортов — Lietuvos oro uostai (LTOU) сообщил в четверг, что подписал контракт с Infes на сумму 17,7 млн евро (без НДС).

"Пассажирам (после расширения терминала — ИФ) будет предоставлено больше места, будет достигнут больший технологический прогресс, а значит, более быстрые процедуры, более комфортное ожидание рейсов", — приводятся в сообщении слова директора департамента развития LTOU Арнаса Думанаса.

По словам Думанса, во время работ каунасский аэропорт будет работать в обычном режиме, но иногда могут возникать кратковременные неудобства.

В октябре LTOU подписал договор на 18,2 млн евро (включая НДС) со строительной компанией HISK на расширение северного перрона каунасского аэропорта.

В каунасском аэропорту, согласно данным на его сайте, в 2022 году было обслужено 1,15 млн пассажиров против 487 тыс. в 2021 году и 1,16 млн — в допандемийном 2019 году.

Каунас с населением более 300 тыс. человек — второй по величине и значению город Литвы после Вильнюса.