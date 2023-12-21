В церемонии запуска дороги приняли участие президент России Владимир Путин, курирующий строительную отрасль и возглавляющий набсовет "Автодора" вице-премьер Марат Хуснуллин, а также председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко и губернаторы регионов, по которым проходит М-12. Она идет по Московской, Владимирской, Нижегородской областям, Чувашии и Татарстану.

"Теперь готова вся современная скоростная автострада между Москвой и Казанью — нашими крупнейшими деловыми, туристическими, культурными центрами. Дорога — а это более 800 км — займет примерно шесть с половиной часов, что почти в два раза быстрее, чем прежде. В целом, поездки на автомобиле на этом направлении станут более удобными и, что немаловажно, безопасными. Возрастут объемы и эффективность грузоперевозок, хороший стимул получит развитие внутреннего туризма", — отметил Путин в ходе церемонии запуска М-12, в которой он поучаствовал по видеосвязи.

Разрешенная скорость движения по четырехполосной М-12 — 110 км/ч. Запуск трассы позволяет сократить время в пути между Москвой и Казанью с 12 часов до 6,5 часа. Дорога оснащена безбарьерной системой взимания платы "Свободный поток" и автоматизированной системой управления дорожным движением (АСУДД). На трассе созданы в общей сложности 323 искусственных сооружения: мосты, эстакады, развязки, зверопроходы и экодуки. В частности, из 88 возведенных мостов — крупные мосты через Волгу (3,4 км, Татарстан), Суру (930 м, Чувашия) и Оку (1,4 км, соединяет Владимирскую и Нижегородскую области). На М-12 на сегодняшний день функционируют 18 многофункциональных зон (МФЗ).

Как отметил зампред правления "Автодора" по операторской деятельности Константин Макиев, на маршруте из Москвы на Казань можно съехать по нескольким развязкам, и в зависимости от этого будет немного различаться стоимость проезда по всей трассе. При съезде на самой первой развязке, на Иннополис, весь маршрут без учета программы лояльности и скидок по транспондеру обойдется в 4,481 тыс. руб. "Такая скидка может достигать 15%. И тогда для пользователей, следующих по этому маршруту, стоимость обойдется порядка 3,8 тыс. руб. Если съезжать на Казань в районе аэропорта, то стоимость проезда без учета скидки составит 4,8 тыс. руб. И также к этой сумме можно применить скидки при использовании программы лояльности — тогда стоимость составит порядка 4,4 тыс. руб.", — уточнил Макиев.

Строительство М-12 началось в 2020 году и было завершено раньше сроков, обозначенных в контрактах с подрядчиками. Подрядчиками стали в основном крупнейшие российские инфраструктурные компании, с которыми осенью 2020 года были заключены договоры на проектирование и строительство этапов трассы как с единственными поставщиками: ООО "Трансстроймеханизация" (ныне входит в АО "Дороги и мосты"), АО "ДСК "Автобан", АО "Строийтрансгаз", АО "ВАД", китайская CRCC (ООО "СиАрСиСи Рус"),а также менее крупные привлеченные "Автодором" субподрядчики.

Общая стоимость М-12 от Москвы до Казани с этапа подготовки строительства в 2019 году до этапа активного ведения работ на всей ее протяженности к началу 2023 года выросла примерно в 1,5 раза. К середине 2022 года трасса подорожала примерно на 30%, до 800 млрд руб. Вклад в это, в частности, внес скачок цен на стройматериалы в 2021 году, а также увеличение транспортных издержек, связанных с их подвозом на дорожные стройки. В начале 2023 года Счётная палата по итогам проверки сообщала, что окончательная стоимость трассы уже превышает 910 млрд руб. В опубликованном в начале года пятилетнем плане дорожной деятельности (на 2023-2027 гг.) общие расходы на трассу от Москвы до Казани оценивались в чуть более 900 млрд руб.

М-12 планируется в 2024 году продлить до Екатеринбурга, а затем — до Тюмени. Общая протяженность трассы от Москвы до Тюмени составит порядка 1,961 тыс. км., отмечают в "Автодоре".