Как поясняют в пресс-службе, проект Dubai Reef предполагает создание искусственных рифов различных размеров на площади в 600 кв. км. Общий объем рифовых модулей составит более 400 тыс. куб. м с оценочной способностью ежегодно улавливать более семи миллионов тонн углерода. Реализация проекта будет способствовать восстановлению коралловых рифов, защите прибрежных зон и восстановлении морского биоразнообразия вдоль побережья Дубая.

«Проект Dubai Reef будет запущен в конце первого квартала 2024 года и, как ожидается, будет завершен в течение четырех лет. Искусственные рифы станут домом для разнообразных видов морских обитателей – благодаря рифу у побережья Дубая вырастут новые популяции морских губок, устриц, моллюсков, крабов, морских звезд, ежей и разнообразных видов рыб. Кроме того, проект будет играть ключевую роль в борьбе с последствиями изменения климата региона Персидского залива», — говорится в сообщении.

В департаменте отмечают, что проект является частью программы по поддержанию рыболовного промысла, увеличения популяции рыб и повышения уровня продовольственной безопасности. Он также сыграет ключевую роль в сокращении выбросов углекислого газа в атмосферу региона.