"Среди детей, следовавших в поезде Тюмень — Адлер, тяжелых нет, их жизни ничто не угрожает. 86 детей госпитализированы с симптомами ОРВИ — 7 из них в состоянии средней степени тяжести — с температурой, остальные — в удовлетворительном", — говорится в пресс-релизе.

Ранее в ходе движения поезда один ребенок погиб, проводятся необходимые экспертные мероприятия, сообщили в министерстве.

Федеральный центр медицины катастроф Минздрава координирует оказание им медицинской помощи. Будут организованы телемедицинские консультации со специалистами Российской детской клинической больницы Минздрава России. Детям оказывается вся необходимая медпомощь.

"Еще 38 детей и 11 взрослых сопровождающих без признаков инфекционных заболеваний временно размещены в провизорном блоке больницы. У всех пациентов взяты анализы, назначена противовирусная терапия", — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, около 1:00 21 декабря 10 бригад скорой медицинской помощи, одна реанимационная бригада встретили поезд на станции в городе Балашов Саратовской области. Специалисты осмотрели детей и по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко перевели их в Саратовскую областную инфекционную клиническую больницу имени Н.Р. Иванова. По поручению главы Роспотребнадзора Анны Поповой были организованы противоэпидемические мероприятия.

Медицинское учреждение заранее развернуло дополнительные койки для приема пострадавших. Все действия по организации медпомощи предпринимаются при четкой координации действий федеральных и региональных властей, сообщили в Минздраве.