«Туроператоры подвели предварительные итоги новогодних продаж по зарубежным направлениям на Новый год и каникулы. У большинства компаний спрос на туры за границу заметно вырос. Так, у туроператора FUN&SUN прирост количества проданных туров на новогодний период составляет сейчас 60% по сравнению с прошлым годом, у PEGAS Touristik 45,5 %, у Space Travel 48%, у «Русского Экспресса» 78%, у Ambotis Holidays 57,5%, у Spectrum 18%, у BSI Group 15%, у TEZ Tour 14%. Прирост новогодних объемов год к году по многим ключевым направлениям отмечают также в Coral Travel, Anex, «Интуристе», PAC Group», — говорится в сообщении.

В ассоциации считают, что основной причиной роста спроса стало расширение за прошедший год числа стран, имеющих прямое авиасообщение с Россией.

«В среднем по рынку прирост продаж новогодних и каникулярных туров на выездных направлениях по состоянию на 21 декабря составляет 35% по сравнению с прошлым годом. За рубежом с 25 декабря по 8 января отдохнут порядка 500 тыс. туристов из России», — рассказал вице-президент АТОР по вопросам выездного туризма, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Лидеры по спросу на Новый год – ОАЭ, Таиланд, Египет, Турция, Шри-Ланка, Мальдивы и Куба. Популярны также Абхазия, Индонезия.

«Из направлений с максимальным приростом к прошлому году туроператоры выделяют ОАЭ, Таиланд, страны Юго-Восточной Азии в целом, направления, где в прошлые каникулы из-за ограничений или отсутствия авиасообщения был низкий турпоток (Маврикий, Вьетнам, Хайнань, Индонезия). Также ряд компаний отмечают рост популярности европейских направлений, прежде всего, Италии, хотя в абсолютных цифрах объемы проданных туров небольшие», — отмечают в АТОР.

По ее данным, средние чеки на новогодние туры снизились в валюте, но выросли за счет падения курса рубля, которое составило примерно 34% в 2023 году. Так, в Coral Travel средний чек новогоднего тура в валюте в ОАЭ снизился на 24%, в Египет – на 25%, в Турцию – на 19%, в Таиланд — на 5%. При этом средние чеки в рублях в Таиланд за год выросли на 24,5%, в Турцию – на 20%, в ОАЭ – на 11%, в Египет – на 10,5%.

«Увеличение стоимости туров на Новый год связано только с падением курса рубля. Цены в валюте не выросли, а, наоборот, снизились, так как из-за расширения перевозки подешевели авиабилеты. Если в прошлом году авиабилет в ОАЭ в конце декабря стоил в диапазоне $1-1,5 тыс. на человека, в этом году – $700-1200», – пояснил Мурадян.

Самые дорогие туры на Новый год россияне покупают на Мальдивы – в среднем, за 1-1,2 млн рублей на двоих, в Индонезию – 440 тыс. рублей, в Италию – 420 тыс. рублей, на Шри-Ланку – 350-400 тыс. рублей, Таиланд – 305-347 тыс. рублей.