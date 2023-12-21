Курс доллара США составил 92,25 руб./$1 в 12:27 МСК, что на 1,29 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 101,36 руб./EUR1, подорожав на 1,7 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,48 рубля — до 96,35 руб. Курс китайского юаня вырос на 13,6 копейки — до 12,88 руб.

"Продажи рубля в основном связаны с традиционным для конца года повышением спроса на иностранную валюту перед длительными каникулами. Также оказала влияние предстоящая в четверг экспирация валютного фьючерса. Более сильному ослаблению рубля препятствует рост цены на нефть. Реализация валютной выручки экспортерами пока остается умеренной, ожидаем роста предложения валюты по мере приближения даты налоговых платежей", — полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).