"Конфискованные при попытке провоза без оформления соответствующих документов культурные ценности переданы таможенниками в краевой музей-заповедник имени Фелицына", — говорится в сообщении.

Отмечается, что фонд музея пополнился четырьмя иконами конца XIX — начала XX веков, среди которых Неопалимая Купина, Иисус Вседержитель, Знамение, Спаситель в терновом венце и трехстворчатый дорожный складень. Также в музей передали коллекцию скифо-сарматских и античных бронзовых зеркал IV-VI веков до н. э., железных наконечников стрел и украшений IV-III вв. до. н. э.