"Маршрутов будет четыре — два пеших (5 и 14 км) и два лыжных (4 и 15 км). Часть дистанций проходит по акватории Черданцевского водохранилища и реки Сысерть", — говорится в сообщении.

Как уточнили организаторы, акция состоится 14 января 2024 года. Она стартует от загородного клуба в селе Кадниково и финиширует там же.

Контрольные пункты разместятся в примечательных местах, например, на Красной горке — геоморфологическом и ботаническом памятнике природы, в Черданском сельском доме культуры, на базе отдыха "Иволга" и на территории одного из местных фермерских хозяйств.

"По пути участникам встретятся каменный храм во имя Владимирской иконы Божьей Матери, построенный в 1868 году, а также живописные скальные выступы, называемые Гранатовыми", — отмечают организаторы.

Кроме того, туристы смогут увидеть антуражный заброшенный объект — Ситниковскую паровую мельницу 1904 года постройки.

Ранее сообщалось, что в конце сентября на юге Свердловской области состоялась осенняя туристическая НЕмайская прогулка. А классическая Майская прогулка в этом году прошла 17 сентября после нескольких переносов. Причиной которых явились природные пожары.