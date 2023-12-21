Рейсы будут выполняться по вторникам, с вылетом из Уфы в 04:35 по местному времени. Время в пути составит 2 часа 50 минут.

"Рейсы из Уфы в Кемерово являются частью большой программы по субсидированию воздушных пассажирских перевозок между регионами России, поэтому стоимость билетов будет ниже рыночных", — отмечается в сообщении.

Кроме того, с 18 января 2024 года стартует программа полетов авиаперевозчика из Уфы в Саратов. Перелеты будут выполняться по четвергам. Вылет из Уфы в 19:00. Продолжительность полета — 1 час 30 минут.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод. Парк компании состоит из российских самолетов Superjet 100.

Аэропорт Уфы имеет две взлетно-посадочные полосы. Маршрутная сеть авиаузла — более 60 направлений, включая 40 направлений в города России. Владельцем 100% акций является Башкирия.