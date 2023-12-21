«В рамках деятельности Евразийского альянса горных курортов с 11 по 17 марта 2024 года на курорте «Роза Хутор» пройдет фестиваль горных курортов. Он будет приурочен к 10-летию зимних Олимпийских игр 2014 года. Среди мероприятий фестиваля – показательные спуски команд курортов, мастер-классы от инструкторов комплексов, которые подарят всем желающим уникальную возможность в один день бесплатно позаниматься с российскими профессионалами и с их коллегами из других стран», — цитирует пресс-служба курорта выступление Хворостяного на круглом столе «Олимпийское наследие: спортивный туризм как инструмент развития дестинаций» в кампусе Российского международного олимпийского университета (РМОУ) в Сочи.

Представитель Розы Хутор отметил, что на фестивале также запланирован ряд профессиональных дискуссий, посвященных развитию туризма на особо-охраняемых природных территориях, разработке единых стандартов уровня сервиса и других. Украшением мероприятия станут вечера национальных кухонь.

«Ожидается, что в фестивале горных курортов примут участие более 150 гостей. Наряду со странами-участницами альянса приглашены представители курортов Армении, Республики Беларусь, Грузии, Китая и др. Ожидается, что проведение подобных международных мероприятий позволит увеличить туристический поток иностранных гостей на курорт «Роза Хутор» на 20%. За прошедший год поток иностранных гостей на курорт вырос на 14%, и составил более 4 тыс. человек из 98 стран мира», — подчеркнул Хворостяный.

Хворостяный напомнил, что на горнолыжных трассах «Роза Хутор» было разыграно 30 комплектов олимпийских медалей в 15 спортивных дисциплинах, почти треть от общего количества комплектов медалей (98), а также 32 из 76 комплектов паралимпийских медалей. Он добавил, что в этом году курорт примет Международные квалификационные старты по фрирайду FWQ (Freeride World Qualifier), участниками которых станут 100 спортсменов из разных стран.

Евразийский альянс горных курортов был создан в 2023 году. В его состав наряду с Розой Хутор вошли туристические комплексы Казахстана («Шымбулак»), Узбекистана («Амирсой») и Азербайджана («Шахдаг»). Цели альянса – стратегическое развитие внутреннего туризма на евразийском пространстве, профессиональное общение, продвижение лучших практик и брендов горных курортов-лидеров отрасли, сохранение и взаимная популяризация природного и культурного наследия.