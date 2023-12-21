"С целью продолжения выполнения полетов авиакомпании "Россия" в международный аэропорт Пекина (Дасин) ведется работа с китайскими авиавластями по решению рабочих вопросов, связанных с аккредитацией воздушных судов", — сказал представитель.

Самолетов группы "Аэрофлот", аккредитованных авиавластями Китая, в настоящее время достаточно для перевозки пассажиров, которые планировали лететь в КНР рейсами "России", добавил он.

В пресс-службе "Аэрофлота" ранее сообщили, что "Россия" в ближайшее время получит все необходимые разрешения и приступит к выполнению рейсов в Пекин. Пока пассажиры перевозятся рейсами авиакомпаний-партнеров. Параллельно "Аэрофлот" ведет переговоры с авиавластями Китая о возможности выполнения разовых рейсов.