Так, на серебряной монете номиналом 3 рубля можно увидеть героев сказки "Морозко". В 2024 году исполнится 60 лет фильму, который поставил по её мотивам режиссёр Александр Роу.

Изображение Деда Мороза также можно увидеть на цветной памятной трехрублёвой монете, отчеканенной из серебра и посвященной мультфильму "Дед Мороз и лето".

Также здесь на монетах можно встретить изображения Волка и Зайца из "Ну, погоди!", Незнайку, Машу и Медведя, Барбоскиных, Умку и многих других мультипликационных персонажей.

Фотовыставка продлится до 17 января. Она проходит в ТРЦ "Галерея Чижова". Вход на выставку свободный.