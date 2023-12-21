"Это сложный объект, на сегодня все проектные решения есть. Ведутся реставрационные и отделочные работы. В полном объеме реконструкцию планируем завершить в 2025 году", — отметил Оганесян.

По его словам, сейчас на работах в Политехническом музее заняты 300 человек. "В начале следующего года количество специалистов увеличим до 500 — это позволит ускорить работы", — заверил Оганесян.

Соглашение о передаче функций заказчика между руководством Политехнического музея и "Единым заказчиком" было подписано во второй половине августа 2023 года.