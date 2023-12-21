"В регионе были условия для наблюдения гало. Явление можно было наблюдать в ранние часы из-за сильного мороза ниже минус 30 градусов и повышенной влажности — до 70%. Гало появляется из-за преломления лучей небесного светила через кристаллы льда в атмосфере", — пояснили специалисты центра.

По данным синоптиков, в Хабаровском крае, а также в соседней Еврейской автономной области наблюдается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 и более градусов ниже климатической нормы. Температура воздуха в ночные часы опускаются ниже минус 28-34 градусов.

Ослабление холодов стоит ждать не раньше воскресенья и начала следующей недели. А пока жители Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре в соцсетях делятся фотографиями, на которых на фоне голубого неба запечатлена радуга и яркие пятна света по обеим сторонам от солнца.