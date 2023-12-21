"В настоящее время ведутся работы по монтажу и наладке часового механизма, работать часы начнут в январе 2024 года", — говорится в сообщении.

Часовая башня Нижегородского кремля получила свое название благодаря часам XVI века, которые находились в пятиугольном бревенчатом срубе в верхней части башни. В течение двух веков это были главные городские часы, однако позднее, вероятно, из-за пожара часовой механизм был утрачен.

Точных данных о часах не сохранилось, поэтому эскиз циферблата разработан на основе зарисовок часов московской Спасской башни 1661 г., а сам механизм изготовлен на основании исторического аналога в Санкт-Петербурге.

"Воссозданный механизм циферблата представляет собой два диска: центральный неподвижный диск с изображением звездного неба и небесных светил и наружный вращающийся по своей оси диск с буквами и дублирующими их цифрами. Указательная стрелка в виде солнца неподвижна и располагается над вращающимся циферблатом. В соответствии с древнерусским исчислением времени циферблат часов был разделен на 17 частей — по количеству часов наиболее продолжительного летнего дня", — говорится в сообщении.

Помимо циферблата воссоздана и система колокольного боя: на Часовой башне установлены восемь колоколов, отлитых на колокольном заводе в Ярославле.

"Теперь на Часовой башне каждый час будет звучать мелодия "Славься" русского композитора Михаила Глинки, и каждые 15 минут — короткий перезвон", — говорится в сообщении.