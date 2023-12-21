"В этом сезоне туристам традиционно предлагается несколько тарифов на выбор. Они отличаются сроком действия и, соответственно, стоимостью", — отмечается в сообщении.
Так, сезонный ски-пасс распространяется на дневное и вечернее катание, действует с даты официального открытия горнолыжного сезона на двух курортах и до объявления о его завершении также на двух из трех курортов. Дневной ски-пасс рассчитан на один день и только на дневное катание, действует с момента открытия курортов и до 16:00 часов. Кроме того, есть абонементы (от двух до семи дней) на дневное катание, действующие с момента открытия курортов и до 16:00 часов.
"Между нижними станциями канатных дорог для обладателей действующего единого ски-пасса организован бесплатный трансфер на автобусах", — сообщает пресс-служба.
Система, объединяющая курорты горного кластера Сочи, была внедрена пять лет назад по поручению правительства РФ. Она позволяет гостям выбирать различные варианты для катания на горнолыжных трассах: на всех трех курортах или только на одном из них.