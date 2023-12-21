На базе экспертизы по искусственному интеллекту, курорт первым создал такой сервис. Его запуск в эксплуатацию состоится в январе, а итоги проекта будут подведены в конце горнолыжного сезона.
"С помощью прогнозирования получится сделать отдых на курорте еще комфортнее. В качестве дополнительной возможности планируется открыть и электронную запись на конкретное время спуска на канатной дороге "Олимпия". Благодаря этой опции гости смогут бесплатно забронировать определенный момент для поездки и спуститься в Роза Долину без ожидания. По такой "электронной записи" будет организован специальный коридор на посадку", — подчеркивает пресс-служба.
"Не только для нас, но и в целом для туристической сферы это уникальный опыт использования IT-технологий в клиентском сервисе. Мы надеемся, что созданная система предиктивной аналитики поможет нам в этом сезоне значительно уменьшить "пробки" на подъемниках в пиковые даты. Данный сервис позволит нашим гостям видеть где прогнозируются пробки, а где можно покататься с наибольшим комфортом", — цитирует пресс-служба заместителя генерального директора по маркетингу и продажам горного курорта "Роза Хутор" Рушана Сабирова.
"Роза Хутор" — круглогодичный горный курорт мирового класса. К услугам отдыхающих 32 подъемника и 105 километров горнолыжных трасс всех уровней сложности, спроектированных лучшими мировыми экспертами — это самая большая зона катания в России. Благодаря расположению трасс и крупнейшей в Европе системе искусственного оснежения горнолыжный сезон на Роза Хутор длится до 140 дней в году. Летом активным спросом пользуются пешие и веломаршруты по живописным горным склонам. На курорте работают более 20 отелей разной категории звёздности, комплекс шале, горные кемпинги. Курорт отличается высокими стандартами сервиса и безопасности, а также передовыми технологиями. Начиная с 2013 года, курорт "Роза Хутор" признаётся лучшим горнолыжным комплексом России по версии World Ski Awards.