"В этом зимнем сезоне курорт протестирует новый функционал в своем мобильном приложении, который назвали "Роза Хутор. Пробки". Благодаря анализу исторических данных по проходам на подъемники курорта, на основе искусственного интеллекта была создана модель, способная прогнозировать уровень загрузки канатных дорог на несколько часов вперед", — говорится в сообщении.

На базе экспертизы по искусственному интеллекту, курорт первым создал такой сервис. Его запуск в эксплуатацию состоится в январе, а итоги проекта будут подведены в конце горнолыжного сезона.

"С помощью прогнозирования получится сделать отдых на курорте еще комфортнее. В качестве дополнительной возможности планируется открыть и электронную запись на конкретное время спуска на канатной дороге "Олимпия". Благодаря этой опции гости смогут бесплатно забронировать определенный момент для поездки и спуститься в Роза Долину без ожидания. По такой "электронной записи" будет организован специальный коридор на посадку", — подчеркивает пресс-служба.

"Не только для нас, но и в целом для туристической сферы это уникальный опыт использования IT-технологий в клиентском сервисе. Мы надеемся, что созданная система предиктивной аналитики поможет нам в этом сезоне значительно уменьшить "пробки" на подъемниках в пиковые даты. Данный сервис позволит нашим гостям видеть где прогнозируются пробки, а где можно покататься с наибольшим комфортом", — цитирует пресс-служба заместителя генерального директора по маркетингу и продажам горного курорта "Роза Хутор" Рушана Сабирова.

"Роза Хутор" — круглогодичный горный курорт мирового класса. К услугам отдыхающих 32 подъемника и 105 километров горнолыжных трасс всех уровней сложности, спроектированных лучшими мировыми экспертами — это самая большая зона катания в России. Благодаря расположению трасс и крупнейшей в Европе системе искусственного оснежения горнолыжный сезон на Роза Хутор длится до 140 дней в году. Летом активным спросом пользуются пешие и веломаршруты по живописным горным склонам. На курорте работают более 20 отелей разной категории звёздности, комплекс шале, горные кемпинги. Курорт отличается высокими стандартами сервиса и безопасности, а также передовыми технологиями. Начиная с 2013 года, курорт "Роза Хутор" признаётся лучшим горнолыжным комплексом России по версии World Ski Awards.